شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين ووزير الأوقاف يناقشان تعزيز التعاون في مواجهة الفكر المتطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد إشتية، رئيس وزراء فلسطين، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأربعاء، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، ومجال تدريب الأئمة الفلسطينيين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وقدم وزير الأوقاف، خلال اللقاء، مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف المصرية في مجال تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف لرئيس وزراء فلسطين، كما قام بإطلاع رئيس الوزراء الفلسطينى على تجربة الأوقاف المصرية في مجال تجديد الخطاب الديني، وهو ما أشاد به دولة رئيس وزراء فلسطين.

حضر اللقاء عاصم سالم، وزير المواصلات والنقل بفلسطين، وأحمد جميل عزم، مستشار رئيس وزراء فلسطين للشؤون الاستراتيجية، وإبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، والسفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، وأحمد فرحات، مساعد السفير الفلسطيني.