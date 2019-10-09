صور.. روساتوم تعرض نموذجا لمفاعلات الضبعة بتقنية 3D بمعرض الأسبوع الصناعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة مراحل وشكل المفاعلات النووية الـ 4 بقدرة 4800 ميجا وات داخل معرض الأسبوع الصناعى الكبير بمركز مصر الدولى للمعارض، باستخدام تقنية الـ 3D. وحرص عدد من زوار المعرض على التعرف على مشروع الضبعة باستخدام النظارة ثلاثية الأبعاد، ليتمكنوا من رؤية كل تفاصيل المحطة والمنشآت الإدارية المجاورة لها وغرف تخزين الوقود وشكل المفاعلات من الداخل. يقام المعرض والمنتدى الصناعى والتكنولوجى الدولى "الأسبوع الصناعى الكبير" فى الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2019 فى المركز المصرى الدولى للمعارض فى القاهرة.

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