شكرا لقرائتكم خبر عن متى تتحول جنحة الاحتجاز دون وجه حق لـ"جناية"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الحقيقة ينصرف ذهن البعض إلى أن وقائع الاحتجاز والضرب تُعتبر من وقائع الجنح العادية التى عقوبتها تبدأ من 24 ساعة إلى ثلاثة أشهر، ولكن الحقيقة علي خلاف ذلك، لأن العقوبة فى مثل هذه الجرائم ليس كما يظن البعض.

وفى هذا الشأن - يقول خبراء القانون - أن الاحتجاز بدون وجه حق إذا اقترن بتهديد بالقتل أو بتعذيب بدني يصبح جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد طبقا لنص المواد 280؛ 282 من قانون العقوبات بمعنى أن تكييف الواقعة جناية وليست جنحة.

والتكييف القانوني الصحيح - بحسب الخبراء - فى واقعة الاحتجاز دون وجه حق المقترنة بتعذيب بدني ومقترنة بجنحة استعمال قسوة والمعاقب عليها بالمادة 129 عقوبات ومقترنة بجنحة ضرب المعاقب عليها بالمادة 241 يكون تكييفها "جناية"، وخاصة إذا كانت الواقعة ثابتة بالكاميرات وشهود رؤية وتقارير فنية.