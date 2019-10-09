شكرا لقرائتكم خبر عن بجاحة تركيا لا تنتهى.. وزير الدفاع التركى: الاستعدادات لعملية سوريا متواصلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تصرفات لا تعدو كونها بجاحة سياسية وتدخل سافر فى شئون الدول، نقل تلفزيون (إن.تى.فى) عن وزير الدفاع التركى خلوصى أكار قوله اليوم الأربعاء إن الاستعدادات وعمليات الانتشار المتعلقة بالعملية العسكرية التركية المزمعة فى شمال شرق سوريا متواصلة.

وفى وقت سابق قال مساعد للرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن القوات التركية ستعبر الحدود السورية مع مقاتلى الجيش السورى الحر "قريبا"، وذلك بعدما مهد انسحاب مفاجئ للقوات الأمريكية السبيل أمام التوغل التركى.

ولم يتضح أين كان يتحدث أكار.