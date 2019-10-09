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​صور.. إنطلاق أولى​ لقاءات الأوقاف ​الحواريه لنشر الأفكار الصحيحة ​بين الشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​أعلنت مديرية أوقاف الدقهلية،​ أولى اللقاءات الحوارية لنشر الأفكار الصحيحة لدى الأجيال الصغيرة ومنع انتشار الأفكار الهدامة ومواجهتها بمركز شباب الخيارية التابع لإدارة المنصورة.

​وشاركت فى التنظيم الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرتى الشباب والرياضة والأوقاف بمحافظة الدقهلية​، ​بالتنسيق مع رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني بأوقاف الدقهلية الشيخ محمد ابراهيم سليمان​، ​ودار الحوار حول نشر الأفكار والمفاهيم الصحيحة لدى الاجيال الصغيره النشئ والشباب لإعداد جيل محب منتمى لوطنه لديه الوعى والفهم وقادر على حمايته والتصدى للافكار الهدامة التى ينشرها أعداء الوطن لأضعافه​.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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