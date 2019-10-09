شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الخميس مائل للحرارة.. والقاهرة 32 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً.

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وتقل الرؤية في الشبوره المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «22- 32»، إسكندرية «21- 28»، قنا «24- 40»، الأقصر «25– 41»، أسوان «27 – 42» .