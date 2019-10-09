شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تعرض «فيلم الممر» لطلابها احتفالا بذكري أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، عرض فيلم الممر على طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمترددين على الجامعة في إطار احتفالات العيد ال 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة . قال «عبدالنبي» انه سيتم عرض الفيلم في إطار مهرجان الأنشطة الطلابية التي تقيمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب وفريق طلاب من اجل مصر، وذلك بالقاعة ألكبري بمركز الفنون والأدب والمؤتمرات خلال الفترة من 9- 10 أكتوبر الجاري .. وجه «عبدالنبي» الدعوة للصحفيين والاعلامين والمثقفين والمترددين على الجامعة ..

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