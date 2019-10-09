جلسة مباحثات ثنائية اليوم بين رئيس الوزراء ونظيره الفلسطينى لبحث سبل التعاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ونظيره الفلسطينى الدكتور محمد اشتية، عصر اليوم الأربعاء، جلسة مُباحثات ثنائية، ويترأسان أيضا جلسة مباحثات موسعة يشارك فيها وفد وزارى رفيع المستوى من البلدين.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الفلسطينى لمصر في إطار الحرص المتبادل بين القيادة السياسية في البلدين علي تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وفلسطين في شتى المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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