شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة النفير العام فى شمال وشرق سوريا لمواجهة العدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حالة النفير العام لمدة ثلاثة أيام على مستوى شمال وشرق سوريا، وأهابت بكافة إدارات ومؤسسات الإدارة والشعب السورى بكل مكوناته التوجه إلى المنطقة الحدودية المحاذية لتركيا للقيام بواجبهم الأخلاقي وإبداء المقاومة في هذه اللحظات التاريخية الحساسة.

ياتى ذلك مع تصاعد وتيرة التهديدات وحشد الجيش التركي ومرتزقته الذين يسمّون أنفسهم بالجيش الوطني السوري ، للهجوم على المناطق الحدودية لشمال وشرق سوريا

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ودعت الإدارة الذاتية فى بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه السوريين بكل مكوناتهم في كردستان وكافة أرجاء العالم للقيام بواجبهم تجاه أرضهم وشعبهم في الداخل والقيام بالاحتجاجات والاعتصامات في كافة أماكن تواجدهم وخاصّة في دول المهجر.

وحملت الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وروسيا وكافة الدول والمؤسسات صاحبة القرار والتأثير في الشأن السوري كامل المسؤولية الأخلاقية والوجدانية عن أي كارثة انسانية تلحق بالشعب في شمال وشرق سوريا.