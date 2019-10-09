شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: الموظف المتزوج من سيدة غير عاملة يسدد اشتراكًا 4% من دخله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن أى موظف متزوج من سيدة غير عاملة سيسدد اشتراكًا قدره 4% من إجمالى دخله الشهرى، بالإضافة إلى بعض المساهمات البسيطة التى سيسددها المواطن عند الكشف. وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن الدولة ستتحمل عن غير القادرين الاشتراكات والمساهمات كاملة، وهو ما نص عليه القانون واللائحة التنفيذية له. ويشار إلى أن منظومة التأمين الصحى تكافلية تستهدف التغطية الصحية الكاملة والشاملة لجميع أفراد المجتمع المصرى وفقًا لأعلى معايير الجودة فى أداء الخدمات.

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