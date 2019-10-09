شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعقد دورات تدريبية حول طرق التنبؤ بالأمراض النباتية والإنذار المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم معهد أمراض بحوث النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، دورة تدريبية حول استخدام الطرق الحديثة فى التنبؤ بالأمراض النباتية والإنذار المبكر للوقوف على احدث المستجدات فى القطاع الزراعى وعلاقته بالتغيرات المناخية، بمقر معهد بحوث أمراض النباتات، الأحد المقبل.

قال الدكتور أشرف خليل مدير معهد امراض النبات، إن الدورة ستتناول استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى مكافحة أمراض النباتات، وتأثير التغيرات المناخية على كفاءه المبيدات، وتأثيرها على التركيب الوراثى للمسببات المرضية - تدريب عملى على محطات الأرصاد وكيفية استقبال وتحليل البيانات.

وأضاف مدير معهد أمراض النبات، أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمعهد (مساعد باحث – باحث مساعد – اخصائى زراعى ) للارتقاء بمستواهم فى عمليات مكافحه الأمراض النباتية المختلفة.