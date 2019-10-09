وزيرة البيئة تشهد تخرج الدفعة الأولى من دبلوم تقييم الأثر البيئى للمشروعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت وزيرة البيئة حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج دبلوم تقييم الأثر البيئى للمشروعات في إفريقيا بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة لدمج الإطار المهنى للإرتقاء بمستوى العاملين بالمجال البيئي كما وقعت مذكرة تفاهم ثنائية بين الوزارة وكلية الدراسات الإفريقية العليا بالجامعة فى مجال التعليم والبحث العلمى والتدريب، بحضور كوكبة من العلماء والأساتذة.

وأكدت أن وزارة البيئة المصرية حريصة على تبادل الخبرات بين أبناء القارة السمراء في دعم العمل البيئي في إفريقيا، ودمج البعد البيئي في قطاعات التنمية ، من خلال التوجه نحو الدمج الفعال للشباب في العمل البيئي، كما أعربت عن تطلعها الدائم لمد أواصر التعاون مع جامعة القاهرة ودورها الفعال في خدمة قضايا المجتمع المصرى والقارة السمراء من خلال تقديم الخبرات والبحوث العلمية.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بخريجي الدفعة من أبناء الوزارة، الذين بذلوا جهدا كبيرا بجانب أعباء عملهم ليفيدوا بعلمهم الوطن ويساعدوا في دعم الشباب الأفريقي في مجال الحفاظ على البيئة، مؤكدة أن التعليم والتعلم والعلم هم أساس التغلب على التحديات والأزمات.

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وأوضحت أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون مع جامعة القاهرة من خلال كلية الدراسات الإفريقية العليا في مجالات التعليم والبحث العلمي وبرامج التدريب والمنح الدراسية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتبادل الزيارات العلمية.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة أن البيئة أصبحت ذات بعد اقتصادى كبير مما دفع للتوسع فى التعاون بين الجامعة والوزارة، حيث يعد البروتوكول فرصة لتوسيع جهد الجامعة والوزارة نحو توطيد البعد البيئى فى الجامعة، التى كان لها السبق فى العمل على الملفات الإفريقية.

فى نهاية الحفل قدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة درع تكريم لوزيرة البيئة على جهودها في دفع العمل البيئي، كما أهدت كلية الدراسات الإفريقية العليا درعها للتميز.