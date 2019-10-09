شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع رحلتين دوليتين بالمطار وإلغاء أخرى لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع رحليتين دولتين أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، وإلغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا 587 المتجهة إلى موينخ تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت إخطار من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخري.

وأشارت المصادر إلى أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت انتظاما تاما فى حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.