"أمطار رعدية".. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلين (الأربعاء- الخميس- الجمعة).

وأضافت الهيئة في بيان، أن طقس اليوم الأربعاء، معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية والقاهرة والوجة البحري، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأكدت الهيئة، تظهر السحب المتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل الجبال الأحمر وتكون رعدية احيانا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وعن درجات الحرارة، ستكون 31 - 22 على السواحل الشمالية، والقاهرة 33 - 22، وشمال الصعيد 38- 22، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 42- 25.

وأكدت الهيئة أن طقس الخميس المقبل، سيكون معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية والقاهرة والوجة البحري، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

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وعن درجات الحرارة، ستكون 29- 22 على السواحل الشمالية، والقاهرة 32 - 22، وشمال الصعيد 35- 22، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 42- 25.

وتسجل نسب الرطوبة على السواحل الشمالية 90%، وعلى القاهرة 85%، وتصل لـ70 على شمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية والقاهرة والوجة البحري، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وعن درجات الحرارة، ستكون 30- 22 على السواحل الشمالية، والقاهرة 32 - 22، وشمال الصعيد 35- 22، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40- 25 درجة

وتسجل نسب الرطوبة على السواحل الشمالية 90%، وعلى القاهرة 85%، وتصل لـ70 على شمال الصعيد.

كما تقل الرؤية في الصباح الباكر بسبب الشبورة الصباحبة، على شمال البلاد كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها معتدلة تنشط على جنوب سيناء.