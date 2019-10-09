بالتقسيط على 3 سنوات.. الإسكان تعلن موعد حجز شقق سكن مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء المقبل الموافق 15 أكتوبر، حجز 2240 وحدة سكنية لمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، على أن ينتهى الحجز يوم الأربهاء 16 أكتوبر.

الطرح الجديد من شقق سكن مصر في 7 مدن: 6 أكتوبر، والعبور، وبدر، والقاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، غرب قنا، والمنيا الجديدة، والتقديم لتسجيل البيانات ثم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز ( https://www.hdb-reservation. com/ ).

ويمكن التعرف على مقدمات الحجز وسعر المتر السكني وكل شقة وفقا لكل مدينة اضغط هنا.

ووفقا لكراسة الشروط الخاصة بالحجز يمكن سداد ثمن الوحدة على 3 سنوات بدون فوائد على أقساط ربع سنوية.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي:

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