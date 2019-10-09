بيان مهم للحكومة في مجلس النواب.. أبرز الأخبار المتوقعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يلقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في البرلمان بيان مهم، ضمن أبرز الاخبار المتوقعة اليوم.

وتأتي الأخبار المتوقعة كالآتي:

القاهرة : يحضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي جلسة مجلس النواب لإلقاء بيان هام.

القاهرة: تتلقى وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عبر البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف، طلبات التعاقد مع 120 ألف معلم وإداري وعامل بعقود مؤقتة لمدة عام، في جميع التخصصات والمديريات التعليمية.

القاهرة : يبحث وفد كوري رفيع المستوي برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية بارك يونج-مان في القاهرة سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وبحث فرص العمل المتاحة في مصر أمام الشركات الكورية الجنوبية .

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عمان : يعقد الملتقى الدوري للاتحادات العربية النوعية المتخصصة دورته الثالثة التي تستمر لمدة يومين في العاصمة الأردنية عمان ، برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط وباستضافة من الاتحاد العربي للصناعات الغذائية.

عمان : تعقد اللجنة الوزارية العراقية الأردنية المشتركة اجتماعات لبحث تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات خاصة الاقتصادية والتجارية.

عجمان: يخوض منتخب مصر لكرة الصالات مباراته الثانية مع نظيره الإماراتي في ختام معسكر الفريق بالإمارات حيث انتهى أمس اللقاء الأول بفوز الفراعنة 3/2.

القاهرة : تنظم محافظة القاهرة، ندوة ثقافية عن حرب السادس من أكتوبر، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبحضور عدد من قادة القوات المسلحة الحاليين والسابقين، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمحافظة.

الزقازيق : يُعقد بجامعة الزقازيق مؤتمر الدلتا الدولي السنوي للأمراض الصدرية والدرن، والذي تنظمه كلية الطب، بالتنسيق مع الجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن، تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد، ورئيس جامعة الزقازيق الدكتور عثمان شعلان، وعميد كلية الطب الدكتور عبد السلام عيد.