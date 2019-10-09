أخبار مصر | اليوم.. كلمة مهمة للحكومة أمام مجلس النواب عن سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. كلمة مهمة للحكومة أمام مجلس النواب عن سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلقي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، ومحمد عبد العاطى وزير الري، كلمة مهمة أمام الجلسة العامة، تتعلق بآخر تطورات سد النهضة.

وقال «عبد العال»، للنواب فى جلسة أمس: «أخطركم أن رئيس مجلس الوزراء، ومعه سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى سيحضرون غدا الجلسة العامة لإلقاء بيان هام جدا، ويجب أن تحرصوا على الحضور».

ورفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جلسة البرلمان، الثلاثاء، بعد أن استمرت 9 ساعات، تضمنت الاستماع لبيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وتعقيبات من الأعضاء احتوت على العديد من الانتقادات للحكومة بمختلف المجالات.