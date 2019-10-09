شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. وزير الري يترأس اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقد، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للمجلس الاستشاري الأعلى للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور خبراء السدود بالمراكز البحثيه والجامعات والذى يأتي طبقا للقرار الوزاري الصادر في 2016 وذلك لإبداء الرأي في المسائل الفنية والحفاظ على المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل.

ووفقا لبيان رسمي لوزارة الري، فقد تناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالسد العالي، إضافة إلى استعراض الإجراءات المطلوبة لتطوير أنظمة الرصد والمتابعة والتقييم لمنشأ السد العالي وكافة المنشأت الملحقة لضمان كفاءة العمل، إلى جانب استعراض الأعمال المزمعة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل خزان أسوان وكذلك موقف إنشاء كوبرى أسوان ليكون بديلا لحركة المرور على خزان أسوان

وأضاف البيان إنه تم استعراض الموقف التنفيذي لموضوعات وقرارات المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان أسوان وما تم انجازه في الموضوعات وأيضا استعراض الموقف التنفيذى للعديد من العمليات الجارى تنفيذها مثل عملية رفع خطوط المياه العكرة المارة على الميول والمساطيح الخلفية لجسم السد العالي وعملية إعادة تأهيل خزان أسوان القديم وعملية إعادة تأهيل منظومة الحقن وملحقاتها بجسم السد العالي وعملية إنشاء كوبرى أسوان ليكون بديلا لحركة المرور على خزان أسوان.

وزير الري يترأس اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي