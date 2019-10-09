شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء مسابقة «التعليم» للتقدم لـ«120 ألف معلم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، تفعيل البوابة الإلكترونية للوظائف، والتى تتيح التقدم من خلالها، لوظائف «معلمين وإداريين وعمال». وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق احتياجها للتعاقد مع 120 ألف معلم وإداري وعامل بعقود مؤقتة لمدة عام، في جميع التخصصات والمديريات التعليمية.

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