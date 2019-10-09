شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنتهى من هدم 120 جبانة بمنطقة عين الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء سامى علام، رئيس حى الخليفة، أن أجهزة المحافظة مستمرة فى أعمال مخطط تطوير منطقة عين الحياة، والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارات، ضمن مخطط الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

وأضاف رئيس حى الخليفة، لـ"الخليج 365"، أن الحى انتهى من هدم 120 جبانة ونقل رفاتها بمعرفة الأهالى إلى مقابر بديلة بمدينة 15 مايو، وفرتها المحافظة لهم كتعويض.

وأشار اللواء سامى علام إلى أن الحى أخلى المنطقة المحيطة ببحيرة عين الحياة بالكامل ورفع مخلفات الهدم، وتم البدء فى تطويرها وتدبيش البحيرة بمعرفة وزارة الرى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

يذكر أنه من المقرر أن يتم تطوير المنطقة المحيطة ببحيرة عين الصيرة لتشمل على مرسى وفندق ومسرح مكشوف ومطاعم تخدم المنطقة بالكامل.