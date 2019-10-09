شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنتهى من هدم 120 جبانة بمنطقة عين الحياة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رئيس حى الخليفة، لـ"الخليج 365"، أن الحى انتهى من هدم 120 جبانة ونقل رفاتها بمعرفة الأهالى إلى مقابر بديلة بمدينة 15 مايو، وفرتها المحافظة لهم كتعويض.
وأشار اللواء سامى علام إلى أن الحى أخلى المنطقة المحيطة ببحيرة عين الحياة بالكامل ورفع مخلفات الهدم، وتم البدء فى تطويرها وتدبيش البحيرة بمعرفة وزارة الرى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
يذكر أنه من المقرر أن يتم تطوير المنطقة المحيطة ببحيرة عين الصيرة لتشمل على مرسى وفندق ومسرح مكشوف ومطاعم تخدم المنطقة بالكامل.
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