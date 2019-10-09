حدث ليلاً| تعديل وزاري خلال أيام.. وإحالة نائب برلماني للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أعلن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عن تعديل وزاري مرتقب خلال الأيام المقبلة.

وأبدى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، غضبه من النائب عصام الصافي، عضو مجلس النواب؛ لمحاولة اختطاف الحديث والكلمة دون إذن خلال جلسة البرلمان.

وجاءت الأحداث كالآتي:

وكيل مجلس النواب: تعديل وزاري جديد خلال الأيام المقبلة

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن جلسة البرلمان كانت تاريخية بعد عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كشف حساب الحكومة للبرلمان.

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رسائل وأرقام.. 22 صورة ترصد حضور "مدبولي" و8 وزراء في البرلمان

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، الثلاثاء، أمام أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، موجها العديد من الرسائل المهمة التي تحمل في مقدمتها أرقاما ومؤشرات عن حجم المشروعات والتنمية التي حدثت في مصر منذ منتصف 2014 وحتى الآن.

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زوجة المصري المهدد بالإعدام في السعودية: الحكم لم يصدر نهائياً حتى الآن

قالت ابتسام سلامة، زوجة المهندس علي أبو القاسم، الصادر بحقه حكم إعدام على خلفية اتهامه بجلب وترويج مخدرات، إن وزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج تواصلوا معاها وحددوا موعدًا للاجتماع معها وإبلاغها بآخر تطورات القضية.

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برلمانية مستقبل وطن تنتقد الحكومة.. و"عبدالعال": الأغلبية تحولت لمعارضة

وجه النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، انتقادات لحكومة المهندس مصطفى مدبولي، بسبب عدم قدرة النواب على التواصل معهم ومقابلتهم لحل مشكلات المواطنين.

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"التموين": 70 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعم

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة تقدم الدعم في مجالات كثيرة؛ لكن الأهم بالنسبة إلى المواطن هو الأكل والشرب، فـ70 مليون مصري يستفيدون من دعم رغيف الخبز، و64 مليونًا يستفيدون من السلع؛ ويمثلون نحو 20 مليون أسرة.

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الحكومة: زيادة مخصصات الأسر بـ"تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيهًا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع المبالغ المخصصة لمشروع تكافل وكرامة من 17.5 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، ومن المقرر زيادة مخصصات الأسر ما بين 100 إلى 150 جنيهًا.

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رئيس البرلمان يحيل نائبًا للتحقيق: "سأحاسبك حسابًا عسيرًا"

أبدى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، غضبه من النائب عصام الصافي، عضو مجلس النواب؛ لمحاولة اختطاف الحديث والكلمة دون إذن، وذلك في الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء.

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بلومبرج: بومبيو بحث تطورات مظاهرات العراق مع عبد المهدي

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء ، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث تطورات المظاهرات في العراق مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

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بيلوسي: رفض ترامب التعاون في التحقيق بشأن اتهامه بالتقصير "غير قانوني"

قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي ، نانسي بيلوسي، مساء الثلاثاء، إن الرسالة التي بعثها البيت الأبيض لإبلاغ النواب الأمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب لن يتعاون في التحقيق الجاري بشأن اتهامه بالتقصير "هو خطأ بيِّن وغير قانوني".

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تركيا: جيشنا بصدد عبور الحدود السورية

أعلن رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، أن تركيا بصدد عبور الحدود السورية برفقة الجيش السوري الحر.

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المرصد السوري: القوات التركية تقصف محيط رأس العين شرق الفرات

قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الثلاثاء أنه رصد سقوط قذائف أطلقتها القوات التركية على محيط وأطراف منطقة رأس العين عند الشريط الحدود شرق الفرات، بالتزامن مع استهدافها للمنطقة بالرشاشات الثقيلة.

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