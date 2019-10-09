شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأزهر للفتوى يوضح حكم صلاة الليل وكيفيتها ووقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية كيفية صلاةُ الليل، وأكد المركز أن صلاة الليل: هى صلاة تؤدى بعد صلاة العشاء، ومن أسمائها التهجدُ أيضًا، وبعض الفقهاء خص صلاة التهجد بأنها لا تكون إلا بعد النوم، والكثير منهم يطُلق على مطلق صلاة الليل تهجدًا.

وعن فضلها: وردَ في فضل صلاة الليل أحاديثُ، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" وقوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم".

أما حكمها: سنة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ورغَّبهم فيها، وفيما يخص وقتها: من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأفضله: الثلث الأخير من الليل، لما ورد عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعونى فاستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له".

وعن عدد ركهات صلاة الليل أكد المركز أن أقلها ركعتان لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين"، ولا حد لأكثرها كما هو المختار للفتوى.