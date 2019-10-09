5 محطات هامة بمحاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة غسيل الأموال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، حجز جلسة 10 أكتوبر الحالى للحكم فى محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وأخصائية بشركة مصر للطيران فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 500 ألف جنيه.ويوضح ”الخليج 365” فى التقاط التالية المحطات التى مرت بها القضية:

1- 15 سبتمبر 2019 أحال النائب العام المتهمة سعاد الخولى والمتهمة ريهام عبد الرحيم لمحكمة الجنايات.

2- النيابة وجهت للمتهمين تهمة غسيل الأموال بما قيمته 500 ألف جنيه.

3- 8 أكتوبر 2019 نظرت محكمة الجنايات أولى جلسات المحاكمة.

4- دفاع المتهمة سعاد الخولى طالب بإحالة القضية للمحكمة الاقتصادية وفقاً لنصوص القانون المعدل.

5- محكمة الجنايات تحدد جلسة 10 أكتوبر الحالى للحكم بالقضية.

تعقد الجلسات بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخري الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وقرر المستشار محمد فودة، المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، إحالة المتهمتين للمحاكمة، لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال، قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن أودعت الخولى الأموال فى حساب المتهمة الثانية فى البنك بهدف إخفاء المال، وتمويه مصدره، والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حى شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلاً للخولى للتصرف فى الأموال.