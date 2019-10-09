شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يستبعد رئيس مجلس قروي «جزيرة شندويل» بسبب تراكمات القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أحمد الانصاري، محافظ سوهاج، إستبعاد رئيس مجلس قروي «جزيرة شندويل» بمركز سوهاج، بسبب تدني مستوى النظافة، وتراكمات القمامة في الشوارع، والتقصير في العمل. جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة قام بها المحافظ مساء الثلاثاء بمركز ومدينة سوهاج، وحى غرب، وحى شرق مدينة سوهاج.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ بدأ جولته الليلية الميدانية بحي شرق سوهاج، للوقوف على مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موجهاً بإزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة بشارع أسيوط-سوهاج، لافتاً إلى رصد تراكمات من القمامة بشارع الجرجاوية بحي غرب سوهاج، موجهاً بإزالتها فوراً.

وكشف «التونى»، عن تفقد المحافظ لقرية «جزيرة شندويل» التابعة لمركز سوهاج، موجهاً برفع القمامة والتراكمات من شوارع القرية، ومنها شارع نجع فرج الله، كما تم رصد عدد من الإشغالات لمقاهي مخالفة بشوارع القرية، وتراكمات من القمامة خلف مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات، لافتاً إلى أن المحافظ وجه برفع الإشغالات وجميع القمامة من شوارع القرية خلال 48 ساعة، وأصدر قراره باستبعاد رئيس المجلس القروي بالجزيرة.

وأضاف «التونى»، بأن المحافظ تفقد شوارع مركز ومدينة سوهاج، ورصد مخلفات وقمامة بطريق الشوش، موجهاً برفعها، كما تفقد نجع مناع بقرية بلصفورة، وتم رصد أعمال تشوين بالطريق العام، وإشغال طريق بمواد بناء في منطقة رهبة التلول بقرية «بندار الكرمانية»، وتدني مستوى النظافة، بالإضافة إلى رصد مساحات تبوير أرض زراعية، موجهاً بفحصها من قبل المختصين بالزراعة والوحدة المحلية، للوقوف على أسباب التبوير، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.