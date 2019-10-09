شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تفحص اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة استيراد القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء عروض الشركات التى تقدمت للمشاركة فى المناقصة التى طرحتها الهيئة لاستيراد الأقماح من الخارج، وذلك فى إطار سعى الوزارة لتوفير مخزون استراتيجي طوال الوقت من الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم. وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد تلقت تقريراً من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية عن توافر السلع الأساسية وارتفاع أرصدتها، حيث بلغ الاحتياطى الاستراتيجى من السكر 7.4 شهر، والزيت 3.3 شهر، والقمح 4.7 شهر، والأرز 3.7 شهر، اللحوم الحية 31 شهرا، والدواجن 2.5 شهرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "التموين" تفحص اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة استيراد القمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.