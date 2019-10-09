شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محافظة القاهرة يتسلم عقود تقنين مصانع شق الثعبان للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر
وتقيم محافظة القاهرة اليوم احتفالية بتسليم عقود التقنين لعدد من مستثمرى منطقة شق الثعبان، والذى تم تقنين أوضاعهم، ضمن خطة الدولة لتطوير المنطقة والنهوض بصناعة الرخام ومد المنطقة بالخدمات.
يذكر أن محافظة القاهرة تنفذ خطة تطويرمنطقة شق الثعبان لتشمل منطقة بنوك وميناء جاف وتطوير الطرق، وإنشاء شبكة طرق ومياه تخدم المنطقة، بالإضافة إلى وحدة إطفاء ونقطة شرطة ووحدة إسعاف.
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