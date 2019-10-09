شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 22 32

دمنهور 21 32

الإسكندرية 21 30

بلطيم 20 31

مطروح 21 31

السلوم 20 32

سيوة 23 36

بورسعيد 23 29

دمياط 23 30

الزقازيق 23 33

الإسماعيلية 20 33

السويس 22 33

العريش 19 29

رفح 19 28

رأس سدر 24 33

نخل 14 31

نويبع 23 33

طابا 22 31

كاترين 17 30

الطور 23 33

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 26 36

مرسى علم 25 36

الفيوم 24 36

بنى سويف 22 36

المنيا 22 38

أسيوط 22 38

سوهاج 23 38

قنا 24 40

الأقصر 26 42

أسوان 26 43

أبوسمبل 27 43

الوادى الجديد 25 42

شلاتين 27 38

أبو رماد 26 37

حلايب 27 36

رأس حدربة 27 34

Advertisements

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 41

المدينة 26 40

الرياض 24 37

المنامة 30 35

أبوظبى 29 37

الدوحة 29 36

الكويت 24 40

دمشق 12 33

بيروت 24 29

عمان 15 31

القدس 16 26

غزة 20 28

بغداد 24 41

مسقط 28 32

صنعاء 10 22

الخرطوم 27 40

طرابلس 20 25

تونس 19 25

الجزائر 16 25

الرباط 14 26

نواكشوط 26 33

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 07 22

إسطنبول 13 21

إسلام آباد 17 30

نيودلهي 20 34

جاكرتا 25 34

بكين 11 22

كوالالمبور 23 32

طوكيو 16 24

أثينا 15 23

روما 14 24

باريس 10 15

مدريد 13 29

برلين 09 14

لندن 11 15

مونتريال 06 15

موسكو 04 07

نيويورك 11 14

واشنطن 13 18