شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول: جيش الاحتلال التركى سيعبر الحدود السورية بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون اليوم الأربعاء إن الجيش التركى سيعبر مع الجيش السورى الحر الحدود مع سوريا "بعد قليل"، وذلك مع بدء تركيا عملية عسكرية بالمنطقة.

وقال ألتون على تويتر فى ساعة مبكرة اليوم الأربعاء إن على المقاتلين الأكراد هناك أن يحولوا ولاءاتهم وإلا اضطرت تركيا "لمنعهم من تعطيل" مساعيها التى يزعم ألتون أنها للتصدى لمقاتلى تنظيم داعش الإرهابى.

وبدورها، دعت قوات سوريا الديمقراطية المجتمع الدولى للتدخل قبل عبور جيش الاحتلال التركى الحدود، محذرة من وقوع كارثة إنسانية اذا اقتحم الجيش التركى الحدود السورية.