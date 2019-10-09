شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول: جيش الاحتلال التركى سيعبر الحدود السورية بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون اليوم الأربعاء إن الجيش التركى سيعبر مع الجيش السورى الحر الحدود مع سوريا "بعد قليل"، وذلك مع بدء تركيا عملية عسكرية بالمنطقة.
وقال ألتون على تويتر فى ساعة مبكرة اليوم الأربعاء إن على المقاتلين الأكراد هناك أن يحولوا ولاءاتهم وإلا اضطرت تركيا "لمنعهم من تعطيل" مساعيها التى يزعم ألتون أنها للتصدى لمقاتلى تنظيم داعش الإرهابى.
وبدورها، دعت قوات سوريا الديمقراطية المجتمع الدولى للتدخل قبل عبور جيش الاحتلال التركى الحدود، محذرة من وقوع كارثة إنسانية اذا اقتحم الجيش التركى الحدود السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول: جيش الاحتلال التركى سيعبر الحدود السورية بعد قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.