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أخبار مصر | حالة الطقس اليوم الأربعاء 9/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

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حالة الطقس اليوم الأربعاء 9/10/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأوضح خبراء الأرصاد وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّه بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينة الصغرى العظمى
القاهرة 23  33
شبين الكوم 23  33
طنطا 22  32
دمنهور 21  32
الإسكندرية 21  30
بلطيم 20  31
مطروح 21  31
السلوم 20  32
سيوة 23  36
بورسعيد 23  29
دمياط 23  30
الزقازيق 23  33
الإسماعيلية 20  33
السويس 22  33
العريش 19  29
رفح 19  28
رأس سدر 24  33
نخل 14  31
نويبع 23  33
طابا 22  31
كاترين 17  30
الطور 23  33
شرم الشيخ 26  35
الغردقة 26  36
مرسى علم 25  36
الفيوم 24  36
بني سويف 22  36
المنيا 22  38
أسيوط 22  38
سوهاج 23  38
قنا 24  40
الأقصر 26  42
أسوان 26  43
أبو سمبل 27  43
الوادي الجديد 25  42
شلاتين 27  38
أبو رماد 26  37
حلايب 27  36
رأس حدربة 27  34

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينة الصغرى العظمى
مكة المكرمة 28  41
المدينة المنورة 26  40
الرياض 24  37
المنامة 30  35
أبوظبي 29  37
الدوحة 29  36
الكويت 24  40
دمشق 12  33
بيروت 24  29
عمان 15  31
القدس 16  26
غزة 20  28
بغداد 24  41
مسقط 28  32
صنعاء 10  22
الخرطوم 27  40
طرابلس 20  25
تونس 19  25
الجزائر 16  25
الرباط 14  26
نواكشوط 26  33

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9/10/2019 في العواصم الأجنبية

المدينة الصغرى العظمى
بكين 11 22
كوالالمبور 23 32
طوكيو 16 24
أثينا 15 23
روما 14 24
باريس 10 15
مدريد 13 29
برلين 09 14
لندن 11 15
مونتريال 06 15
موسكو 04 07
نيويورك 11 14
واشنطن 13 18

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

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