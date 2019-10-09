شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سيف نصرالدين: الصعيد يعاني نقص الخدمات.. ودشنا بلا مستشفى من 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب سيف نصرالدين، عضو مجلس النواب، إن الصعيد يعاني نقص الخدمات، مطالبًا المسؤولين بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالصعيد.

وأضاف النائب خلال جلسة البرلمان: «دشنا بلا مستشفى مركزي من 5 سنوات بسبب الإحلال، والصعيد بلا اهتمام حقيقي». وتابع النائب: «كنت أتمنى أن يتطرق رئيس الوزراء في حديثة إلى الصعيد، فمازلنا نعاني من نقص خدمات أساسية. فلا توجد مياه للشرب وهي أبسط حقوق الإنسان، هل سيظل الصعيد طوال عمره مهمل؟».

وقال «نصرالدين»: «الرئيس السيسي يولي اهتمامًا شديدًا بالصعيد، لكن المسؤولين لم ينفذوا تعليمات الرئيس فيما يخص الصعيد».