شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة تنعى الفنان طلعت زكريا: «فقدنا أحد صناع البسمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وجميع القطاعاتك الفنان طلعت زكريا الذي غيبه الموت الثلاثاء، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ٥٨ عاما، وقالت إن الحياة الفنية فقدت أحد صناع البسمة في مصر والوطن العربي والذى نجح في أداء أدواره بتلقائة فريدة جذبت قلوب الجمهور.

يذكر أن طلعت زكريا مواليد عام 1960 في الإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا وله العديد من الأعمال السينمائية الناجحة منها طباخ الريس، أبو علي، سيد العاطفى، حرمية في كي جى تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز وغيرها من الأعمال الفنية الخالدة.

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