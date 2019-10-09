شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يرحب باتفاقية منع الازدواج الضريبي مع قبرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوقيع على عدد من الوثائق والبرامج التنفيذية بين مصر وقبرص واليونان، فى مجال الترويج للاستثمار للأعوام من 2019 إلى 2021، والتوقيع على اتفاق منع الازدواج الضريبى بين مصر وقبرص.

وقال الرئيس، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره القبرصى، نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان، كرياكوس ميتسوتاكيس، إن حالة الاضطراب التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط تمثل تهديدًا للفرص المتاحة أمام دول الإقليم، وتحرم شعوبها من أهم حق من حقوق الإنسان، وهو الحق فى الحياة الآمنة، فضلًا عن تعطيل تلك الشعوب عن اللحاق بركب التقدم والتنمية، وخلق أزمات جديدة فى مجتمعاتهم، وتصدير تبعاتها إلى خارج المنطقة، مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من جريمة منظمة واتّجار بالبشر. وتابع: «كما تم تجديد التأكيد على أن الإرهاب ظاهرة دولية لا يمكن الربط بينها وبين دين أو حضارة، وتحتاج لمضاعفة الجهود الدولية المبذولة لمواجهتها، خاصة صياغة تشريعات دولية ملزمة لمواجهة الآلة الدعائية للإرهاب، وقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة لاستغلال التكنولوجيات الحديثة، ومنها منصات التواصل الاجتماعى، لنشر أفكارها وتجنيد عناصر جديدة من الشباب، وتجريم ما توفره بعض الدول من دعم مادى وبشرى للأعمال الإرهابية، والسماح بعبور ونقل المقاتلين الأجانب عبر أراضيها، لتهديد أمن واستقرار الدول الأخرى، وتوفير حواضن آمنة ونوافذ إعلامية لتلك الجماعات».

وأشار إلى أن التوصل لحل سياسى شامل فى ليبيا، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بها، وضرورة المعالجة الشاملة لجذور الأزمة الليبية.

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وأوضح أنه لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطينى لجميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق فى إقامة دولته المستقلة على حدود الـ4 من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الرئيس القبرصى، إن القمة تبرز آلية التعاون الإقليمى من أجل إعلاء السلام فى المنطقة، ونؤكد الرغبة المشتركة للبلدان الـ3 على توسيع التعاون المشترك، حيث تتم دراسة المزيد من التعاون.

وعبر عن رضاه لمشاركة القطاع الخاص فى التعاون وتشجيع الاستثمارات، مشددًا على أنه تم توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين البلدان الـ3، كما تم توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبى بين مصر وقبرص، كما أن هناك تطلعًا لتوقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والمعهد الدبلوماسى المصرى، لمزيد من التأهيل الدبلوماسى.

وقال رئيس وزراء اليونان، إن القمة دليل على قوة الروابط بين الدول الـ3، موضحًا أن التعاون على أساس دفع الرخاء والأمن والاستقرار الإقليمى والصداقة بين الشعوب، وهو متاح أمام جميع الدول التى تتشارك فى كل هذه القيم. وأوضح أن مصر الآن شريك قوى لليونان ورأس حربة فى مجال الطاقة، لافتًا إلى أن القمة السابعة حققت نتائج ملموسة، مثل اتفاقية التعاون لمواجهة تهريب القطاع التراثى، كما أن هناك برنامجًا ثلاثيًا لتشجيع الاستثمارات، خاصة أن اليونان تخطو خطوات ثابتة نحو الخروج من الأزمة الاقتصادية، كما تناولنا برنامج العودة للجذور، وناقشنا برامج السياحة.