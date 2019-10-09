شكرا لقرائتكم خبر عن حملة بحرية لإنقاذ حياة دولفين في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق عدد من الغطاسين والعاملين بالأنشطة البحرية والمهتمين بالبيئة البحرية وحماية الثديّيات بالبحر الأحمر، حملة لإنقاذ حياة أحد الدلافين من الموت، والمدرجة على قائمة الكائنات البحرية المهددة بخطر الانقراض، بعدما وقع أسيرًا لسن سنارة وخيوط صيد منذ عدة أيام، وتم إخطار باحثى البيئة بمحميات البحر الأحمر ومسؤولى جمعيات حماية البيئة للتدخل لإنقاذ الدولفين ونزع سن السنارة وخيوط الصيد من حول فمه والبحث عن الطريقة المناسبة لإنقاذه، بعد محاولته ابتلاع طُعم الصيد، في منطقة محمية طبيعية، محظور الصيد فيها.

الدولفين المصاب داخل المياه والسنارة التى أصابته فى فمه

ودشن محمد حسن، أحد الغطاسين بالغردقة، حملة لإنقاذ الدولفين، مطالبًا بسرعة تدخل الأجهزة المختصة بالمحميات وجمعيات البيئة، مؤكدًا أن الدولفين تم رصده في منطقة العرق الكبير بالغردقة، والشهيرة بتواجد الدلافين ذات الأنف الزجاجى، ولا يستطيع فتح فمه بسبب سن السنارة وخيوط الصيد البلاستيكية، محذرًا من استمرار سن السنارة حول فم الدولفين لفترة طويلة.

واقترح عدد من الغطاسين إطلاق حقنة تخدير عليه، حتى يتم الإمساك بالدولفين وإيقاف حركته السريعة، ونزع سن السنارة وخيوط الصيد من حول فمه.