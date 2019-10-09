شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: منعنا صدور 18 ألف طن ملوثات للهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزارة البيئة أكدت نجاحها في منع صدور ١٨ ألف طن من الملوثات في الهواء من خلال خطط ومشاريع وبرامج علمية اتبعتها أجهزة الوزارة لخفض تلوث الهواء، وفقا لما أعلنته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

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وأضافت الوزيرة، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن مكافحة تلوث الهواء نفذته الوزارة على جميع المستويات، حيث تم خلال العام الماضى فحص 40 ألف مركبة بجميع محافظات الجمهورية للحد من انتشار عوادم السيارات، كما تمت السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء الموسمية من خلال جمع وتدوير قش الأرز لمنع حرقه.

إلى ذلك، بدأت وزيرة البيئة سلسلة لقاءات مع المعهد الكورى للصناعات البيئية والتكنولوجيا التابع لوزارة البيئة الكورية الجنوبية، لبحث إمكانية التعاون في مجال إدارة المخلفات الصلبة وخاصة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل التكنولوجيا في هذا المجال.

وأوضحت أن الوزارة تسعى إلى إضافة تكنولوجيا جديدة في مجال التدوير والمعالجة سواء المتعلق بإنتاج السماد العضوى أو الوقود البديل مع توطين تلك التكنولوجيا والعمل على تصنيعها محليا، إضافة إلى تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى طاقة.