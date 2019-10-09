شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صور.. "روساتوم" تنظم حفلا لعرض "قصة المستقبل" بداية من قناة السويس حتى الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الشركة الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة "روساتوم" حفل فلكورولى فى ختام اليوم الأول لمنتدى موردى الصناعات النووية، الذى تنظمه الشركة الروسيه بالتعاون مع هيئة الطاقة النووية بمركز موتمرات المنارة.

و بدأ الحفل لفيلم قصير يحمل اسمه "قصة المستقبل" بسرد تاريخى عن جمهورية مصر العربية بدءًا من الحضارة الفرعونية و السلطان برقوق مرورا بحفر قناة السويس التى وصفوها بأنها مدت أوروبا بالأنهار السوداء، و ربطت بين آسيا وأوروبا وحتى مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة بالتعاون مع الشريك التاريخى لمصر وهى روسيا كما وصف الفيلم.

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و حضر الحفل الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة الطاقة النووية و النائب الأول لشركة روساتوم الروسية و عدد من قيادات هيئة الطاقة النووية والشركات المصرية العاملة فى مجال الطاقة.

الجدير بالذكر أن إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشركة روساتوم هى التى قامت بتنظيم الحفل و توجيه الدعوات للمشاركين فى المنتدى.

الجدير بالذكر أن منتدى موردى الصناعات النووية ينعقد فى القاهرة يومى 8 و 9 أكتوبر كجزء من المعرض والمنتدى الصناعى والتكنولوجى الدولى "الأسبوع الصناعى الكبير"، ومنظمو منتدى موردي الصناعة النووية هم مؤسسة روساتوم العامة وهيئة الطاقة النووية المصرية (NPPA).