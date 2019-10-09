شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد القوة الأمنية أمام منزل عبد الله الشريف.. صحفيو ”الخليج 365” يسخرون من الإخواني الهارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في فيديو ساخر، رد الزملاء فى الخليج 365 على أكاذيب الإخواني الهارب عبد الله الشريف، فور عودتهم من مدينة الإسكندرية حيث كانوا يقومون بتصوير فيديو عنه.

وقال الزميل أسامة طلعت، أحد أعضاء الفريق، أن جميع أهل المنطقة أبدوا تجاوبا واضحا للتسجيل معهم، وإظهار حقيقة هذا الإخواني الهارب، حتى والده وشقيقه قاما بالتسجيل مع الفريق في فيديوهات ستنشر قريبا وستفاجئه هو شخصيا.

Advertisements

وتحدى الزملاء الإخواني الهارب أن يقوم بإحضار صورة واحدة أو فيديو واحد لأي من أفراد الأمن وهو يجبر أي من أهل المنطقة على الإدلاء بأي تصريحات، مؤكدين أن تواجد أي من عناصر الأمن من الأصل هو محض خيال الإخواني الهارب الذي احترف الكذب والتضليل وباع وطنه بأبخس ثمن.