ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم 150 طربة حشيش بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي ومديريات أمن (الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة) من ضبط 9 عناصر إجرامية تتاجر بالمواد المخدرة.

وعثرت إدارة مكافحة المخدرات بحوزتهم على 150 طربة لمخدر الحشيش، و1,1 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وكيلو جرام لمخدر الكوكايين، و15 ألف قرص مخدر، وسلاح ناري ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، إضافة إلى ثلاث سيارات بنطاق محافظات الدقهلية ومطروح والإسكندرية والبحيرة والجيزة.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.