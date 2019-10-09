انخفاض طفيف.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ليكون الطقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 22 32

دمنهور 21 32

الإسكندرية 21 30

بلطيم 20 31

مطروح 21 31

السلوم 20 32

سيوة 23 36

بورسعيد 23 29

دمياط 23 30

الزقازيق 23 33

الإسماعيلية 20 33

السويس 22 33

العريش 19 29

رفح 19 28

رأس سدر 24 33

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نخل 14 31

نويبع 23 33

طابا 22 31

كاترين 17 30

الطور 23 33

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 26 36

مرسى علم 25 36

الفيوم 24 36

بنى سويف 22 36

المنيا 22 38

أسيوط 22 38

سوهاج 23 38

قنا 24 40

الأقصر 26 42

أسوان 26 43

أبوسمبل 27 43

الوادى الجديد 25 42

شلاتين 27 38

أبو رماد 26 37

حلايب 27 36

رأس حدربة 27 34