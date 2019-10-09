برلمانية مستقبل وطن تنتقد الحكومة.. و"عبدالعال": الأغلبية تحولت لمعارضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا ابراهيم:

وجه النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، انتقادات لحكومة المهندس مصطفى مدبولي، بسبب عدم قدرة النواب على التواصل معهم ومقابلتهم لحل مشكلات المواطنين.

وقال "ناصر" في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء: "لدينا 378 نائبًا يشتكون مر الشكوى من عدم مقابلة الوزراء لهم أو التعامل والتفاعل معهم، ويكلفون بعض الموظفين للتعامل معهم".

وأضاف: "أنا شخصيا مش عارف بعض الوزراء لأنهم لا يتفاعلون.. الناس مش عارفة تعيش لما تدفع فاتورة الكهرباء 600 جنيه والمياه والغاز هتعيش إزاي ويصرف على أسرته".

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وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، غياب الوزراء عن حضور جلسات لجان المجلس، مطالبًا بعدم عقد أي جلسة في غياب الوزير المختص.

وتابع: "ياما دافعنا عن الحكومة، مفيش صحة في مصر وإحنا لفينا جميع المحافظات، القليوبية لا يوجد بها سوى مستشفى واحد، والمواطن بيموت مع أنه يدافع عن الدولة المصرية وخرج يدافع عن الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة والقيادة السياسية".

وعلق "عبدالعال" على كلمة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قائلًا: "الأغلبية تحولت إلى معارضة".