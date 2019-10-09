التخصيص ينتهي اليوم.. خطوات حجز 1268 قطعة أرض متميزة بـ9 مدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الـ 12 من مساء اليوم الثلاثاء، من إجراءات حجز 1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن، من خلال الموقع الإلكتروني (http://www.hdb-reservation.com).

بدأ الحجز أمس الاثنين، بالأسبقية من خلال الموقع الإلكتروني، وحتى الآن تم حجز ما يقرب من 292 قطعة أرض من أصل 1268 قطعة، بحسب مصدر بوزارة الإسكان لمصراوي.

وتمثلت شروط التقديم للحجز، أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، كما يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز قطعتي أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، سواء في مدينة واحدة أو مدينتين.

خطوات الحجز الإلكتروني:

- استخراج رقم الاستمارة من الموقع المخصص للحجز www.hdb-reservation.com بدء من يوم 17 سبتمبر الجاري.

- يمكن استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بكل مدينة والأراضي المطروحه بها.

- ينشئ المتقدم حسابًا جديدًا عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

- يتم إرسال رسالة sms بكلمة المرور تستخدم في الدخول على الموقع.

- عن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للمواطن/ الإيميل / اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

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- في نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

- يحول العميل مبلغ مقدم الحجز إضافة إلى مبلغ 500 جنيه -دفعة واحدة وغير مجزأة.

بعد انتهاء فترة التسجيل يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

- ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- ظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز.

- ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الأراضي المتاح الحجز عليها.

- الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

ويمكن التعرف على أسعار وعدد قطع الأراضي المتميزة.. اضغط هنا

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