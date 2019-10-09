بروتوكول بين العاصمة الإدارية وشركة ألمانية لتشغيل منظومة الشرب والصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، توقيع بروتوكولات تعاون، مع كبرى الشركات الألمانية في منظومة المرافق للاستفادة من خبرتهم في إدرة المنظومة وصيانتها وفقا لأعلي المعايير العلمية وإعداد كوادر مصرية مدربة على كيفية الإدارة والتشغيل والصيانة.

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة: تم توقيع اتفاقية تعاون بين مجموعة (دورش) الألمانية للاستفادة من خبرتهم في إدرة منظومة المرافق، موضحًا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم تختص بالتعاون بين الطرفين بهدف تأسيس شركة مساهمة مشتركة بين كل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ومجموعة (دورش) الألمانية لإدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المتكاملة الذكية لجميع مكونات شبكات مياه الشرب ومياه الري والصرف الصحي والمحطات الخاصة بهم.

وأضاف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، في بيان اليوم، أنه تم الاتفاق على أن يكون رأس المال المرخص به للشركة المساهمة استثمار مصري ألماني مشترك وتبلغ قيمته 250 مليون جنيه مصري ويكون نطاق عمل الشركة المساهمة هو إدارة وتشغيل وصيانة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي ومياه الري باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بما في ذلك مكونات الشبكات كما ان الشركة مسئولة عن تقديم خدمات متكاملة لجميع عملاء المقيمين بالعاصمة الادارية في مجال المياه والصرف والري وفقا لأعلى المعايير القياسية العالمية التي تقدمها الشركة وحلفائها للعملاء بألمانيا.