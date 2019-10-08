شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عرفة: الجيش المصري لا يحتاج مجاملة.. ونحن من أفضل جيوش العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المخرج الكبير شريف عرفة، مخرج فيلم الممر، إن التحضير للفيلم استمر على مدى عامين، مشيرًا إلى أنه كلما كثرت العناصر المستخدمة في العمل، كلمات كثرت عملية التأكد من جاهزية كل شيء للعمل.

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وأضاف «عرفة» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن «الممر» كان مغامرة لأن ثقافة المشاهد المصري غير معتاد على الفيلم الحربي، مؤكدًا أنه كان يتمنى إخراج فيلم مثل الممرمنذ أكثر من 30 عامًا.

وأوضح «عرفة» أن إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة كانت لديها رغبة في المساعدة بإنتاج فيلم يُشبه «الممر»، مؤكدًا أن الجيش المصري لا يحتاج إلى مجاملة، ونحن من أفضل جيوش العالم.

ولفت «عرفة» إلى أن «الممر» به 90 دقيقة «جرافيك»، موضحًا أن الفيلم شارك فيه ما يقرب من 700 شخص، وأنه حاول تقديم قصة الممر بشكل إنساني، مؤكدًا أن تصنيفه كفيلم حربي فقط تصنيف غير دقيق.