شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب: اعتزلت رفع الأثقال بعد استبعاد مصر من أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد إيهاب، بطال العالم في رفع الأثقال السابق، إن قرر اعتزال اللعبة، بعد أزمة عدم مشاركة مصر في أولمبياد طوكيو 2020، بعدما أثير عن أزمة المنشطات.
وأضاف «إيهاب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، ان الاتحاد الدولي للعبة يترب لمصر ويعاقب كل الدول التي يوجد لديها مشاكل في «المنشطات، مشيرًا غلى أن اللعبة نفسها كانت مُهددة بالحذف من الجدول الأولمبي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إيهاب: اعتزلت رفع الأثقال بعد استبعاد مصر من أولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.