شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب: اعتزلت رفع الأثقال بعد استبعاد مصر من أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد إيهاب، بطال العالم في رفع الأثقال السابق، إن قرر اعتزال اللعبة، بعد أزمة عدم مشاركة مصر في أولمبياد طوكيو 2020، بعدما أثير عن أزمة المنشطات.

وأضاف «إيهاب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، ان الاتحاد الدولي للعبة يترب لمصر ويعاقب كل الدول التي يوجد لديها مشاكل في «المنشطات، مشيرًا غلى أن اللعبة نفسها كانت مُهددة بالحذف من الجدول الأولمبي.