شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: التعديل الوزاري قادم بلا شك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وجود تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: «أكيد بلا شك هناك تعديل وزاري قادم».

وقال «وهدان» في مداخلة هاتفية، الثلاثاء، أن الصحة والتعليم من أهم القطاعات التي يجب النظر إليها بعين الاهتمام من جانب الحكومة، مشيرًا إلى مطالبة المجلس لرئيس الوزراء بذلك.

وأوضح وكيل مجلس النواب أن برنامج «تكافل وكرامة» يعول 7 ملايين مواطن، إلا أنه حدثت مشاكل بقطع المعاش بطريقة عشوائية عن بعض المواطنين، معترفًا بأن مجلس النواب اهتم بالدور التشريعي عن الدور الرقابي.