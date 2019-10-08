شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: نسير على الطريق الصحيح.. ومرفق الصحة لم يتطور منذ «عبدالناصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة تعافت وتسير على الطريق السليم.

وأضاف «عبدالعال» خلال خام الجلسة العامة الثلاثاء: «عندنا مشاكل لا ننكرها ولكن الصورة ليست قاتمة، عندنا إنجازات وانتقلنا من اللادولة إلى الدولة، وإذا كنا نؤسس دولة حديثة لابد أن نبنى البنية الأساسية».

وتابع: «أصبح لدينا فائض في الكهرباء، وهذا يعد إنجازا عظيما، لان الكهرباء لم تكن تستمر 24 ساعة، والسلع متوفرة من أقصى جنوب الوادى إلى الشمال والغرب، ولدينا شبكة طرق ننافس بها العالم، ومرفق الصحة يحدث به تطويرا كبيرا، وإن كان هناك بعض النواقص التي نعترف بها في هذا المرفق الذي يتم بنائه، حيث لم يمد له أحد يد من أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر».