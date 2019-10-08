شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: الشعب يثق في قدرة الرئيس على التعامل مع ملف المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن وزيري الخارجية والري ورئيس الوزراء سيتواجدون في مجلس النواب غدًا لمناقشة أزمة سد النهضة، لافتًا إلى أن مجلس النواب بعث برسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم للتأكيد على دعمه في ملف المياه.

وأضاف «موسى»، أن مياه النيل تعد مسألة أمن قومي، والدولة تعمل بجد في ذلك الملف، ولا يمكن لأحد أن يزايد على الدور الذي تلعبه الدولة في ذلك الملف، مشيرًا إلى أننا على ثقة في الرئيس والحكومة بأنهم على قدر المسؤولية في التعامل مع قضية المياه.