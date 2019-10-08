شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد العال» يحيل «الصافي» للتحقيق.. ويؤكد: «سأحاسبك حسابًا عسيرًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب عصام الصافي، لمكتب المجلس للتحقيق معه بسبب تعطيله سير الجلسة.

وقال «عبد العال» خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، «على «الصافي» أن يمثل أمام مكتب المجلس غدًا في الساعة السادسة للتحقيق»، وذلك عقب محاولة النائب أخذ الكلمة في الجلسة دون إذن.

وأضاف عبد العال موجها حديثه للنائب: «مش هتاخد الكلمة، إنت عارف تصرفاتك، وأنا سكت عليك كتير، وسأحاسبك حسابًا عسيرًا».