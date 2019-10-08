شكرا لقرائتكم خبر عن في بورسعيد.. مُدرسة تنزع سماعة أذن طالب ظنًا منها أنه يلهو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السيدة سهير، والدة الطفل يوسف، ضحية قيام مُعلمة بإحدى مدارس بورسعيد بنزع سماعة أذنه ظنًا منها أنه يلهو، إن المعلمة قالت إنها قامت بنزع سماعة أذن الطفل «يوسف» ظنًا منها أنها لعبة، موضحة أن نجلها عندما أبلغها بذلك ذهبت المدرسة على الفور وطالبت المعلمة بالبحث عن هذا الجهاز.

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وأضافت «سهير»، خلال مداخلة هاتفية، أن «المعلمة قالت لنا كنت فاكراها لعبة مشبوكة في شعره، وأنا ادتهاله وحطها في الشنطة»، موضحة أنها عندما بحثت في شنطة نجلها ولم تجدها، أبلغتها المدرسة بأنها قد تكون مع أحد أصدقائه.

وأشارت إلى أنها قامت بالبحث عنها في الفصل وقامت بتفتيش الحقائب الخاصة بأصدقائه، وانتظرت لليوم الثاني على التوالي للبحث في حقائب أصدقائه المتغيبين ورغم ذلك لم تجدها، «قلبنا الدنيا عليها ومش لاقيينها»، موضحة أن نجلها أجرى عملية لزرع قوقعة منذ 4 سنوات كلفتها 140 ألف جنيه، وعندما تواصلت مع الشركة أكدت لها أن جهاز القوقعة تكلفته فقط 85 ألف جنيه.

وتابعت: «اشتكينا وروحنا الوزارة، وفيه ناس وعدت إنها هتجيب لنا قوقعة جديدة، الطفل مش بيسمع خالص من غيرها، والواقعة دي من يوم الأحد الأسبوع الماضي».