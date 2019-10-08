شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يبحث مع «جمعة» تعزيز التعاون في شؤون الوقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني، د.محمد اشتية، الثلاثاء، وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، على انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المستمرة للأماكن الدينية في فلسطين.

جاء ذلك خلال لقاء اشتية مع جمعة ضمن برنامج زيارة اشتيه للقاهرة على رأس وفد وزاري، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

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وشرح رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اللقاء جمعة الوضع الخطير بالقدس، والمحاولات الإسرائيلية لتهويد المدينة ونزع هويتها الإسلامية المسيحية، واستهداف المسجد الأقصى ومصليه، مشيدا بالدور الكبير التي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية.

كما بحثا إمكانيات تعزيز التعاون بين البلدين في القضايا ذات الشأن الوقفي، لا سيما الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة الشؤون الوقفية وإعداد الأئمة.

بدوره، أكد جمعة أن القضية الفلسطينية ستبقى في وجدان كل عربي ومسلم، مطلعا رئيس الوزراء على الإنجازات العديدة التي حققتها وزارته في مختلف المجالات المختصة.