شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعرّض طفلة للتنمر بمدرسة في الإسكندرية: «أبوكي بواب وحرامي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق محمد محمود، والد الطفلة روان ضحية التنمر، على واقعه تعدي سيدة على طفلته بمدرسة في الإسكندرية، إن طفلته مريضه بـ«كهرباء في المخ» وقام بدمجها مع مدارس الطبيعيين في الإسكندرية: «جاتلي مكالمة أن بنتي منهارة في حوش المدرسة في 29 سبتمبر»، وذلك خلال مداخلة هاتفية.

وأضاف «محمود»، أن والده طالبة تدعى «شهد» قامت بضرب ابنته وسبها: «بنتي قالتلي مامه شهد ضربتني في نص المدرسة وقالتلي يابنت البواب، وأنتي متعرفيش أبوها شغال إيه ده شغال مهندس بترول بس أنتي أبوكي حرامي».

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وأوضح أنه بعد تلك الواقعة رفضت ابنته الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى: «أول ما دخلت للأخصائية قالتلي أن الست قليلة الأدب وطردناها برة المدرسة، وقالتلي أحنا هنتابع الموضوع وملكش دعوة وبنتك بنتنا.. وأنا فوضت أمري إلى الله.. أنا مش بتاع مشاكل».

وأكد والد الطفلة روان، أنه وبعد عوده روان من المدرسة اليوم التالي قالت له: «الأخصائية الاجتماعية ضربتني وقالتلي هاتي بباكي بكرة، وبعدين روحت للاخصائية سألتها ليه عملتي كده قالتلي أنا مضربتهاش وحلفت وأنا صدقتها».

وأشار إلى أن ابنه مهندس البترول قامت في ثاني يوم دراسي بوضع أصبعها داخل عين ابنته وقالت لها: «إنتي أبوكي بواب، وبنتي جالها صدمة نفسية وكانت بتنام وعنيها مفتوحه ولما روحت بيها للتأمين قالولي بنتك جالها العصب السابع من الزعل».